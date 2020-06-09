玉山盃青棒賽今（9）日冠軍戰，桃園市隊陳志杰先發6局被敲4支安打，送出6次三振、有1次四壞球，無失分亦無關勝負，以他的實力算是提前退場。

賽後陳志杰獲選「玉山明星球員獎─最佳投手」，卻無力親自上前領取，而由隊友代領，因為他在比賽中投到腳抽筋，必須在休息室接受治療，根本寸步難行。

陳志杰表示，投到第5局就覺得麻煩來了，有抽筋的感覺，第6局就開始抽筋，但他還是想能撐多久算多久。不過到了6局結束真的沒有辦法再撐下去，只能跟教練如實報告狀況，由隊友吳秉恩接手。而後者表現亦佳，接力投4局無失分，拿下勝投與大會MVP。

陳志杰並且分析自己的投球內容，認為前兩局比較緊張，投得並不好，所幸沒有丟分。或許也因為這樣才造成身體緊繃，導致腳抽筋的結果。不過他相信隊友一定能夠同心協力打敗高雄市，奪回冠軍盃，事實證明大家的確做到了，雖然腳不舒服，心裡仍覺得很開心。

(中時 )