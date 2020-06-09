中職統一獅今（9）日前往桃園球場踢館樂天桃猿，獅隊新躍起的全壘打王蘇智傑大尬猿隊重炮朱育賢，兩人前5局轟不出全壘打、卻是猛三振，而蘇智傑在4局上打出右外野高飛犧牲打，帶有1打點，力助獅隊取得領先局面，前5局獅隊4比2領先猿隊。

獅猿之戰的先發投手都是左投之爭，獅隊本土左投江辰晏主投5局被打6安打、送出5K，失1分；猿隊洋投卡本特投5局被打6安打6K，失4分、自責1分。

蘇智傑現有13支全壘打領先朱育賢的12發，兩人今天全力添柴火，可惜蘇智傑的第1打席三振、而朱育賢前2打席都是三振，一次中斷滿壘的攻勢，另一次是一、二壘有人的殘壘，隨後蘇智傑在5局上再增1次三振。

直至4局上，獅隊林安可、陳鏞基安打上壘，蘇智傑補上高飛犧牲打，獅隊攻下第1分；5局上，獅隊再起得分攻擊，獅隊利用猿隊2次守備失誤上壘，林安可、陳鏞基各打1支二壘安打，獅隊再得3分。

5局下，桃猿反撲，陳晨威揮出三壘打，藍寅倫補上安打，猿隊攻得1分，林泓育打出1打點的高飛犧牲打，這半局攻勢又是斷在朱育賢的三振，猿隊以2比4落後獅隊。

(中時 )