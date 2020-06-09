台灣彩券公司今（9）日端午加碼活動登場，最受民眾歡迎的「大樂透」將加碼100組100萬元獎項，總加碼獎金高達1億元，讓許多民眾躍躍欲試。這加開100組促銷獎號，民眾購買當期開獎的大樂透，除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可以獲得100萬元獎金，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

今晚大樂透頭獎上看1億元，獎號為08、17、28、35、36、47，特別號為41。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「100組100萬元」獎項皆有人中獎或至7月10日活動結束為止，這次活動的對獎方式為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

大樂透加碼開出100組百萬元獎金，每組促銷獎號皆由01~49之號碼範圍中隨機開出之6個號碼所組成，選號如完全對中任1組獎號，即為中獎。該100組獎號將在台彩官網晚間9點30分公告。

端午加開的「百組百萬」獎號可在21:30分後，在下列網址上查詢：

https://www.taiwanlottery.com.tw/lotto/AnnualGreatEvent/DragonBoatFestival2020/DragonBoat2020_index.aspx

(中時電子報)