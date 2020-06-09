高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨面對補選戰將難尋困境，目前黨內不少呼聲，盼前新北市長朱立倫、黨主席江啟臣能夠御駕親征。不過，資深媒體人尚毅夫在政論節目中則是透露，「朱立倫已去找過李四川談是否支持他參選黨主席」。

面對韓國瑜任期僅到12日，也將不會提出罷免無效訴訟，因此高雄將在三個月內進行補選，國民兩黨會推出哪位戰將參選，都成為外界關注焦點。針對今天傳出朱立倫願承擔高雄市長補選一事，尚毅夫在政論節目「新聞面對面」中爆料，這其實是假議題，就他所知，朱已去找過高雄市副市長李四川，希望他支持他競選明年的國民黨主席，但據了解李四川拒絕了。

尚毅夫中也提到，朱是否參選高雄市長補選，雖因韓國瑜宣布不提出訴訟而失去機會，但就他了解，這其實是假議題，真相是因朱被點名可能去參與高雄市長補選，讓他火大，因此故意「放話」說願承擔，而非真會去選；朱倒是已經去找過李四川，意思無非就是希望他能幫忙自己選黨主席，但聽說李拒絕了。

至於明年國民黨黨主席之爭，尚毅夫也爆料，其實不只國民黨主席江啟臣和朱立倫之爭，就他了解，前總統馬英九也有意思，正在徵詢意見，因此這場黨主席之爭，恐十分激烈。

另外，針對朱立倫被傳出有意參加高雄市長補選一事，據悉，朱立倫明(10日)上午10時將到高雄市議長許崑源靈堂致哀，也會對高雄市長補選、高雄的未來、國民黨改革方向等議題發表看法。而國民黨明天下午2點30分到高雄市黨部開行程中常會，下午1時30分黨主席江啟臣將先率中常委、黨務主管、地方幹部到許崑源靈堂致祭。

(中時電子報)