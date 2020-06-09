台北電影節今年規劃多部探究性別流動與情慾渴望的作品，呈現人的不同面向與可能。其中聚焦鮮少被提及的「跨性別」族群，包括以紐約哈林區變裝舞會為背景的《曼哈頓戀舞曲》、《禁身誘惑》刻劃心理學家與罪犯之間的身心纏鬥、榮獲坎城影展「一種注目」評審團特別獎的《我就蕩》等片，還有電影《她是我爸爸》、《愛寓春光》、《我的G本教義》皆遊走於人性灰色地帶，挑戰觀眾道德底線。

《曼哈頓戀舞曲》背景座落VOGUE舞蹈發源地的紐約哈林區，由史上第一個踏上「維多利亞的秘密」秀場的跨性別者雷娜布魯姆（Leyna Bloom）詮釋「媚」力萬千的舞后，與主演《敦克爾克大行動》的22歲英國小鮮肉菲昂懷海德（Fionn Whitehead），舞出一場打破好萊塢公式的異色愛情。本片獲大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）青睞，親自擔任監製，影片也入圍坎城影展「一種注目」單元，不僅為美國獨立製片打了一劑強心針，也鼓舞更多跨性別主題登上大銀幕。

代表荷蘭角逐奧斯卡最佳國際影片的《禁身誘惑》，探究人性灰色地帶。(台北電影節提供)

挑戰觀眾道德框架的《我就蕩》描繪18世紀一群德國貴族在森林深處「就地取材」，體驗世俗之外的歡愉縱情，宛如《索多瑪120天》景象，顛覆感官極限。影片獲坎城影展青睞，拿下「一種注目」單元評審團特別獎。代表荷蘭角逐奧斯卡最佳國際電影的《禁身誘惑》，探究人性灰色地帶，荷蘭影帝后在片中展現出色演技，兩人關係游移在情愫與理智線上，肉體的誘惑、彼此施以威脅與身心拉扯，每一步都繃緊觀眾神經。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦，選片指南將在6月13日於三創生活園區舉行，單場早鳥票將於6月14日下午一點起在全台ibon售票系統開賣，除了可於全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買，更多精彩片單及資訊請密切注意台北電影節官方網站、IG及臉書粉絲專頁。

(中時 )