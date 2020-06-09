男人有時「衝動」起來，會忘了自己「身份」。中部地區有一名男水電工，清早到工地準備上工，看見老闆娘單獨在辦公室，竟被闆娘的婀娜身裁迷惑，一個箭步向前將女子「強抱」摟進懷裡，被害女子被撲倒壓在沙發一分鐘，大喊要告訴老闆，這名魯莽的工人才清醒過來，趕緊鬆手。

事後，受到驚嚇的闆娘立即報警，哭訴指控遭到這名工人涉嫌性搔，讓她身心受到傷害。

不過，檢警調查時，報告男子說，他稱說是雙手環抱老闆娘身體，但是當時對方雙手護在前方，所以他沒有未碰觸闆娘的屁股、乳房及其他地方。

而被害人庭訊時表示，因為被告直衝過來，她趕緊雙手護著前胸，而被告還緊緊抱著，還直接推撲到沙發椅上。

檢方訊後，認為被告行為未構成性騷擾防治法，以刑責更重的的刑法第304條強制罪起訴，並申請簡易判決。法官審酌，被告以強制手段、剝奪他人行動自由，實有不當，考量坦承犯行，判處拘役30天。

(中時電子報)