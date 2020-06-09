新冠肺炎疫情持續半年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一躍成為人氣王。對於成為民進黨超級王牌，很可能被拱參選台北市長。李正皓自豪自己是鐵口直斷，陳時中已經保留了參選的可能性。

陳時中今（9）日接受寶島聯播網主持人鄭弘儀專訪時表示，自己沒有政治經驗，沒有想過參選。主持人進一步追問，若民進黨要他選會不會選，他則說，那都是「以後的代誌，沒法度這馬來講得準的啦」，自己也不是選舉出來的，沒有經驗，也沒有想過這件事，自己只是希望有個機會替社會做事。

不過，陳時中在5月17日到鬍鬚張滷肉飯視察防疫措施，被問到是否參選台北市長，陳時中當時是表示「目前仍沒有這樣的規劃」。

名嘴李正皓則自豪，他上個月在yahoo鄉民大會被問到陳時中會不會選台北市市長？當時雖然陳時中說沒想過政治，但他當下就鐵口直斷陳時中以後會自己打臉自己。

「沒想到一個月後，陳時中改口了」，李正皓說，陳時中的態度已經不是一個月前的一口否定，變成了「以後的事現在說不準」，雖然還沒鬆口，但已經保留了參選的可能性。

李正皓並預期，2022年最精彩大戲：陳時中、蔣萬安、黃珊珊似乎已經逐漸成形，「讓我們繼續看下去」！

(中時電子報)