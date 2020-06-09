為防止新冠病毒擴散的全球大封鎖，對總體經濟造成多大的衝擊？貿易風險評等機構科法斯今（9）日公布《2020 年第二季度貿易風險報告》，針對長期追蹤的162個國家，一口氣同步調降逾四成、約43％的國家風險評級，其中包括台灣和美國，雙雙從A2降級為A3。

相較於這項史上最慘烈的國家風險評級調降，科法斯最新預測2020年全球 GDP將下降（萎縮）4.4％，似乎已經不必太驚訝了。

科法斯經濟研究團隊指出，此項國家風險評估使用總體經濟、金融和個體經濟資料，一旦某國家的風險評級降級，代表該國家的風險的上升，新冠疫情發展的持續不確定性，導致家庭預防性儲蓄的預期上升、商業投資的取消，服務業等行業出現無法挽回的生產損失，也有些國家透過增加債務對特定企業紓困，均對每個經濟體帶來難以復元的後作力，即使疫情緩解至今各國有提出漸進式的部分復甦政策，實在無法徹底消除封鎖措施對全球經濟增長造成的影響。

此外，經濟衰退帶給不同行業、企業界的衝擊，應是無法調整的企業出現破產的機率更大，科法斯指出，全球企業破產數在今年第一季已經上升，現在情況是進一步擴大到旅遊、出國勞工匯款以及商品貿易方面的收入下降，就行業別，除了交通運輸業，疫情還進一步削弱了去年即已呈現疲軟態勢的行業，諸如汽車、金屬、零售和紡織服裝業。

(工商 )