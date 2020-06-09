知名網紅「黃氏兄弟」弟弟瑋瑋，日前被週刊爆料在交友App約炮，被迫承認「出櫃」，引發民眾對該篇報導反彈，瑋瑋隨後錄影向爸媽、家人及身邊朋友道歉，讓人看了不捨，今（9日）他再發聲，宣布將會休息一陣子，並說：「希望自己是被迫出櫃的最後一人。」

「黃氏兄弟」瑋瑋在IG貼出一張全黑照，感謝大家的關心之外，對於之前的約炮行為也感到抱歉，「我想對因為我的決定而在感情上受傷、難過的那個人道歉」，同時也向支持他的粉絲道歉，稱會虛心接受各種不同觀點的批評與指教。

瑋瑋強調不想用被迫出櫃模糊焦點，但在沒準備的情況下被公開隱私，若非當事人很難體會其中的痛苦與掙扎，雖然看到週刊後續針對性平新聞採取了行動與聲明，但瑋瑋也不忘喊話「可以的話，我希望自己是被迫出櫃的最後一人。」

最後，瑋瑋宣布：「在事情告一段落後，我會休息一陣子，好好沉澱自己，並重新反思和警惕自己身為公眾人物應有的責任。」

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報導出現至今我收到很多溫暖與關心，非常謝謝大家。 - 對於過去的約炮行為，即便是在我單身的期間發生，我也沒有想要逃避自己身為公眾人物的責任，我想對因為我的決定而在感情上受傷、難過的那個人道歉，對不起。也想對支持我的大家說，真的很抱歉，這段時間讓你們擔心了。各種不同觀點的批評與指教，我都虛心接受。 - 我不曾想過要用被迫出櫃來模糊焦點。這次的爆料，讓我在沒有準備好的情況下必須向家人及大眾公開自己的性向與隱私，這種心情不是當事人或許很難體會其中的痛苦與掙扎。不是每個人都像我一樣幸運能被家人、觀眾及周遭的朋友接受。今天也看到了週刊後續針對性平新聞採取了行動與聲明，可以的話，我希望自己是被迫出櫃的最後一人。 - 在事情告一段落後，我會休息一陣子，好好沉澱自己，並重新反思和警惕自己身為公眾人物應有的責任。 - 對於所有工作上的合作夥伴，真心感謝你們這段期間的信任與支持，請放心，對於所有已經確認的工作、通告及訪問，我都會秉持著跟過去一樣專業跟敬業的態度完成，我還是那個我。我以我現在的身分感到驕傲。

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(中時電子報)

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