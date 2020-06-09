知名網紅「黃氏兄弟」弟弟瑋瑋，日前被週刊爆料在交友App約炮，被迫承認「出櫃」，引發民眾對該篇報導反彈，瑋瑋隨後錄影向爸媽、家人及身邊朋友道歉，讓人看了不捨，今（9日）他再發聲，宣布將會休息一陣子，並說：「希望自己是被迫出櫃的最後一人。」

「黃氏兄弟」瑋瑋在IG貼出一張全黑照，感謝大家的關心之外，對於之前的約炮行為也感到抱歉，「我想對因為我的決定而在感情上受傷、難過的那個人道歉」，同時也向支持他的粉絲道歉，稱會虛心接受各種不同觀點的批評與指教。

瑋瑋強調不想用被迫出櫃模糊焦點，但在沒準備的情況下被公開隱私，若非當事人很難體會其中的痛苦與掙扎，雖然看到週刊後續針對性平新聞採取了行動與聲明，但瑋瑋也不忘喊話「可以的話，我希望自己是被迫出櫃的最後一人。」

最後，瑋瑋宣布：「在事情告一段落後，我會休息一陣子，好好沉澱自己，並重新反思和警惕自己身為公眾人物應有的責任。」

(中時電子報)