玉山盃青棒賽冠軍戰今（9）日天開打，在高雄市、桃園市之戰開打前，去年U18世界盃表棒賽冠軍中華隊國手余謙應邀開球。他目前是在開南大學就讀，仍持續等待旅外機會。

余謙說，不巧碰到疫情，近期仍是以訓練為主，計劃在國內多練一些，等明年國外疫情趨緩，再尋求去國外職棒發展的機會，暫時不考慮中職。

余謙來自台東的東大體中，這次玉山盃台東縣、新北市並列季軍，余謙感到與有榮焉！他說，台東縣其實較不被外界看好，能挺進4強已達成目標了。

(中時 )