前U18世界冠軍余謙想旅外 不考慮中職 21:232020/06/09 中時 廖德修 、新北 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前U18世界盃冠軍國手余謙以旅外為目標，暫不考慮中華職棒。（廖德修攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山盃青棒賽冠軍戰今（9）日天開打，在高雄市、桃園市之戰開打前，去年U18世界盃表棒賽冠軍中華隊國手余謙應邀開球。他目前是在開南大學就讀，仍持續等待旅外機會。 余謙說，不巧碰到疫情，近期仍是以訓練為主，計劃在國內多練一些，等明年國外疫情趨緩，再尋求去國外職棒發展的機會，暫時不考慮中職。 余謙來自台東的東大體中，這次玉山盃台東縣、新北市並列季軍，余謙感到與有榮焉！他說，台東縣其實較不被外界看好，能挺進4強已達成目標了。 玉山盃MVP 高二生吳秉恩實至名歸 玉山盃》勇哉！桃園市陳志杰投到腳抽筋 (中時 ) #余謙 #U18世界盃 #中職 #玉山盃 #旅外 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》看球不會再痛苦 7日起口罩解禁！ 13:012020/06/05 體育 中職》現場球迷享受為重 吳志揚：球團需振興經濟 13:282020/06/05 體育 中職》萊恩挑戰戰繩 划龍舟訓練來真的 14:192020/06/05 體育 中職》蘇智傑雙響炮 超越朱育賢居全壘打王 18:532020/06/05 體育 中職6月5日開轟怪譚 陳晨威與林立是主角 20:022020/06/05 體育 玉山盃》高雄市賴丁誌再見安 擊敗強權新北晉4強 20:052020/06/05 體育 全裸棄屍！14歲少年殺害18歲表姐 託夢「有人後面勒脖子」 20:522020/06/05 兩岸 中職》誤判後挨2轟大失血 兄弟仍險勝獅 22:232020/06/05 體育 加快節奏 要有胡蘿蔔與棒子 04:102020/06/06 運動天地 玉山盃》U18左投「代打」建功 新北市晉四強 14:492020/06/06 體育 體育熱門新聞 前U18世界冠軍余謙想旅外 不考慮中職 - 體育 LPGA》壞消息！ 第五大賽今年取消 - 高爾夫 NBA》5換1！美媒建議湖人搶利拉德 - 體育 苦！ 美國網協裁員110人 - 體育 瑞芳運動公園 東北角親子旅遊新景點 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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