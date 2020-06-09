許多國人深受過敏所苦，每逢季節轉換之際，便容易出現噴嚏不止、流鼻水、鼻塞等症狀。1名7歲女童鼻子嚴重過敏，只要發作就會鼻塞，逼得她睡覺時只能張嘴呼吸，不僅多次就醫仍未見改善，後來口腔甚至開始飄出惡臭，還因此被同學譏笑是「掉到糞坑的麵包超人」，讓孩子飽受身心折磨。

《ETtoday健康雲》報導，該名小一女童患有嚴重鼻過敏，發作時狂打噴嚏、雙眼搔癢難耐，時常因過度揉眼導致浮腫；更痛苦的是，她睡覺時因為鼻塞無法吸入空氣，被迫只能用嘴巴呼吸，導致口腔出現異味，長期服藥也沒有起色，且近日症狀又突然加劇，口臭越來越明顯。

收治個案的耳鼻喉科醫師透露，患者因過敏造成眼睛腫脹、口腔惡臭，使得她在學校慘遭排擠，還被同儕譏笑是「掉到糞坑的麵包超人」，身心嚴重受創，甚至開始排斥上學，讓母親相當心疼；針對女童症狀，主治醫師先從對方生活習慣開始著手，同時安排過敏原檢測，並開立抗組織胺藥物、類固醇噴劑讓她回家使用。

檢測結果出爐後，醫師發現「黴菌」數值飆高，直覺女童的生活環境大有問題，隨即請媽媽回家務必詳細確認；病患母親一聽，回想起女兒每次只要睡在靠近廁所的位置，就會過敏大爆發，趕緊檢查牆壁有無異狀，這才赫見重新裝潢過的臥室木板下有滲水情形，還伴隨著濃烈臭味，嚇得請工人拆牆檢視。

報導指出，病患家屬將牆壁拆除後，驚見裡頭除了布滿黴菌，還充斥著大塊黑色壁癌，後來才知道是樓上住戶的地板龜裂，只要一沖馬桶，糞水便沿著裂縫滲到樓下，進而導致女童過敏。找出過敏元凶後，患者家人隨即針對居住環境進行翻修裝潢，而女童目前也正逐漸康復中。

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(中時電子報)