蘋果Mac系列產品處理器是否將由自家研發的處理器晶片，取代多年來由英特爾生產的處理器晶片，根據最新消息指出，時程恐怕最快將拉到本月22日當周，蘋果所舉行的蘋果全球開發者大會（WWDC）就會發布。

據外國財經媒體報導，知情人士表示，蘋果將在22日當周舉行WWDC，並在活動當中揭露代號為 「Kalamata」的計畫，讓外部開發人員有辦法在2021年推出新一代Mac 之前進行調整。不過，由於硬體過渡仍需要一段時間，使得該消息是否能真的在WWDC 宣布，外界依然抱持存疑。

這也不是第一次有風聲走漏，在去年11月、今年4月，就傳出蘋果想擺脫對於英特爾的依賴性，逐漸讓自家設計的晶片成為主力，預計該款Mac該處理器將基於5奈米製程，並由台積電代工生產，與下一代iPhone 和 iPad Pro所搭載處理器規格相同。目前Mac在整體PC市場份額占約10%，假使消息屬實，代表英特爾可能會失去這份訂單。

消息指出，蘋果打算讓Mac準備捨棄英特爾x86 架構處理器，逐漸由自家設計的Arm 架構處理器取代，但最新的Mac仍採用macOS 操作系統，而不是 iOS系統。英特爾目前在行動處理器上迎戰高通，但苦於產能不足的情況下，一度傳出將部分5奈米製程委由台積電生產，但同時高通也委由台積電生產晶片。

至於英特爾在PC處理器的競爭對手AMD，則是在去年透過Ryzen 3000 處理器、委由台積電7奈米製程，獲得市場熱烈迴響，市場消息傳出，今年下半年推出的Ryzen 4000 系列處理器，將直接搭載台積電5奈米強化版製程，繼續挑戰英特爾所擁有的市場份額。

(中時電子報)