在新冠肺炎、油價崩跌、全球面臨經濟衰退等黑天鵝衝擊下，今年來金融市場相當不平靜，震盪幅度已達2008年金融海嘯水準，投資人投資困難度大幅提升。

投信法人分析，新興短期高收益債具有「短天期低波動」及「較佳息收」二大優勢，在雷曼事件、美國降評、油價重挫、中美貿易戰及新冠肺炎等重大利空期間，其跌幅明顯小於全球高收債、美國高收益債、美國短高收債，甚至在中美貿易戰期間逆勢上揚，建議投資人現階段將新興短期高收債納入資產配置組合，強化資產防禦力。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢指出，債券距離到期日愈近，債券價格波動愈小，只要不違約，到期時債券價格將回到面額，因此，短天期債券對利率敏感度較低，波動幅度也相對較小，以過去十年年化波動率來看，新興短期公司債僅5.25％，皆不到美國投資債、新興公司債、新興主權債及美國高收益債的一半，最適合目前大幅震盪下的避險操作。

另一方面，今年來債市波動加劇，許多投資人頻繁進出，大幅增加了交易成本，而新興短期公司債因為價格波動低，本金不易被侵蝕，債息自然能成為總報酬主要來源，更有機會強化長期投資複利效果。

(工商 )