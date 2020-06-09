跨國科技公司的激烈競爭，也出現在台灣的金融科技圈。金融科技創新園區FinTechSpace今（9）日表示，今年將首度與台灣亞馬遜AWS合作「創業孵化器」，FinTechSpace將成為全台唯一挹注AWS創業輔導資源的金融科技加速器。而AWS也搶嬴了一直有意合作的微軟及其他國際科技業者。

AWS今年在台灣新增創業輔導成員，提供AWS的豐富創業輔導資源，目標在接軌更多的台灣新創團隊，以此次與FinTechSpace的合作，創業輔導資源包含價值1萬美元的雲端空間、一對一架構輔導、線上技術支援、雲計算技術與創新方法培訓課程、校園徵才等，而且也有機會對接AWS合作夥伴網路的商業拓展。

FinTechSpace委託資策會負責維運，對外招募至今已至三個梯次，累計43家新創團隊正式進駐，包含來自日本、香港與菲律賓等6家國際團隊。FinTechSpace表示，本梯次進駐團隊有智能理財、支付、借貸、保險科技、區塊鏈、法遵科技、資訊整合、數位行銷工具等類型，將依據團隊發展的階段需求，進行客製化適性輔導。

(工商 )