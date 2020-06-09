為營造更優質的企業經營環境及製造業的穩定發展投資標的，彰化縣經濟暨綠能發展處9日表示，縣府規劃推動的「二林精密機械園區」，迄今已有340家廠商表達進駐意願，其用地需求約516.29公頃，需地面積已超過可供給用地二倍，開發完成後，將創造2.3萬個就業機會。

彰化縣不僅有全國最大的彰濱工業區，同時也是六都外的第一大工業縣，縣府未來陸續釋地，協助縣內經濟穩定復甦。

另外，「中科四期二林園區」開發案，當地可租售產業用地面積344公頃，截至目前為止，中科管理局已核准引進28家廠商（含3家擴廠），計畫投資金額約600億元，出租面積為50.44公頃，預估可創造2.5萬個就業機會。

至於「打鐵厝產業園區」的開發案，縣府統計目前已取得有意願投資及設廠廠商約30家，需地面積合計約23.37公頃，已超過該產業用地面積的六倍，未來園區預計可創造1,102名就業機會，每年約可創造21億元產值。

為推動西南地區的整體發展，縣府團隊也正推動「二林中科特定區計畫」，以因應中科二林園區及二林精密機械產業園區所帶來的產業建設效益。縣府透過完備衍生的產業及居住機能，建構產業新城，以期聚集形成彰化西南地區的發展核心。

(工商 )