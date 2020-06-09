大陸國務院總理李克強9日主持召開國務院常務會議，確定新增財政資金直接惠企利民的特殊轉移支付機制，將新增財政資金第一時間全部下達市縣；並部署支持適銷對路出口商品開拓國內市場、鼓勵金融機構加大信貸支持，幫扶外貿企業渡難關。

新華社報導，國常會中指出，保就業保民生保市場主體要靠市縣落實，今年國家確定新增減稅降費人民幣（下同）2.5兆元，其中減免社保費將為市場主體減負逾1.6兆元，大部分在下半年實現，很多地方也在自主減稅降費，這將有力支持企業特別是中小微企業紓困、解困難群眾之急，但也給市縣財力帶來很大缺口。

國常會強調，確定新增財政資金直接惠企利民的特殊轉移支付機制，將新增財政資金第一時間全部下達市縣，將新增財政赤字和抗疫特別國債共2兆元資金直達市縣，支持地方落實幫扶受疫情衝擊最大的中小微企業、個體工商戶和困難群眾的措施，加強公共?生等基礎設施建設和用於抗疫相關支出等。

此外，國常會也指出，在鼓勵企業拓展國際市場同時，支持適銷對路的出口產品開拓國內市場；簡化內銷認證和辦稅程序；支持電商平台、大型商業企業等開展外貿產品內銷活動；鼓勵金融機構加大信貸支持。

(工商 )