南韓首爾市梨泰院發生夜店群聚感染，根據《朝鮮日報》報導，一名來自仁川、25歲的補教講師，在疫調初期對衛生人員隱瞞職業與身份、路徑，造成80多人感染，在入住負壓病房後透過電視、網路媒體得知消息後深感愧疚，如今雖然痊癒，但卻走不出陰霾，至今仍飽受憂鬱症折磨。

這名數學講師上月初造訪梨泰院的同志夜店King Club後染疫，由於擔心身分被曝光，因此隱瞞職業與身份，造成包括學生、計程車司機和家長等80多人接連感染，這名講師除了在仁川彌鄒忽區一間補習班任教外，還身兼松島某家族的國一生家教老師；而仁川一名曾任職政府情報機構的名望人士，其孫女也受他指導，幸好祖孫倆篩檢結果為陰性。

報導指出，男講師在住院期間長期透過電視、網路社群接收資訊，深知自己被全國媒體攻擊，還被譏笑是「愛說謊的講師」，甚至被仁川市政府以傳染病預防法提出刑事告發，未來得面臨警方調查。男講師面對多重侮辱加上愧疚，內心無法負荷如此沉重的壓力，他在5日已宣告康復，卻得在醫院內接受憂鬱症治療。

根據親友表示，這名講師目前就讀大四，出院後可能也承受不住輿論和獵巫式的攻擊，終生無法重返校園，家人表示，「他有可能無法挺過這關，其實先前他曾因無法接受自己的性傾向，而有過幾次的輕生紀錄」。

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(中時電子報)