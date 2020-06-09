男子高爾夫PGA美巡賽本周四就要恢復比賽，不過女子LPGA美巡賽今天則是宣布一個壞消息，原訂今年8月6日到9日進行的第五大錦標賽Evian錦標賽要取消，明年再見。

LPGA官方粉絲專頁在台北時間今晚表示：「由於旅遊及入境的諸多限制，以及政府針對新冠肺炎的隔離禁令尚未解除，LPGA巡迴賽和Evian錦標賽官方共同宣布，今年度的Evian錦標賽取消，明年再回到LPGA比賽行事曆。」

LPGA主席萬恩（Mike Whan）說：「我對Evian錦標賽整個團隊的工作能力印象深刻，他們在如此困難的挑戰下，仍努力要讓這場全球性大賽辦成，這是一場足以改變選手生涯的賽事，比賽本身無比重要，特別是今年在新冠肺炎疫情下賽事大幅減少，我知道取消比賽對所有人來說是很困難的決定，但在面臨這麼多的限制，我們也得妥協。」

萬恩補充：「今年失去這場大賽令人沮喪，但Evian錦標賽有著堅強的歷史，讓最棒的女子高球員展現球技，2021年當我們回來時，一定會繼續送上精彩對抗，我們期待明年再見！」

(中時 )