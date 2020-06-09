紅了將近30年的廣告《媽！我阿榮啦》即將搬上大銀幕，同名電影搭上懸疑科幻的推理情節，帶觀眾一起進入「退不了伍」的時間迴圈中。金鐘獎女演員楊小黎在片中飾演醫生，不但文戲感情豐沛，還要與人倒地扭打，讓她演得過癮。她8歲時就在導演朱延平的軍教片《狗蛋大兵》嶄露頭角，多年過去，首次扛女主角的電影又和軍營有關，她笑說：「我那天還打電話給朱導，和他開玩笑說『導演從小就把我塑造成軍教片女神，我現在又回來了！』」

楊小黎一改甜美形象，在片中時而嚴肅，時而激烈打鬥。（粘耿豪攝）

楊小黎8歲時就在導演朱延平的軍教片《狗蛋大兵》嶄露頭角。（粘耿豪攝）

童星出身的楊小黎，一直給人乖巧有禮貌的印象，她在《媽！我阿榮啦》卻一改甜美形象，為了揣摩焦躁不安的心情，破天荒在鏡頭前哈菸。楊小黎透露，因氣喘體質，私底下完全不能抽菸，為了拍這場戲，還是用「普洱茶葉」捲成菸練習，笑稱：「我覺得我滿有天份，一次都沒嗆到！」她前前後後練了10根菸，還在林森北路觀察路人吞雲吐霧的姿態，可說是用心十足。

楊小黎、徐愷戲外相處愉快，訪談中笑聲不斷。（粘耿豪攝）

男主角「阿榮」找來廣告紅人徐愷首挑大樑，27歲的他五官深邃、陽光外放，在片中一展精實身材和穩重演技。他當兵時在儀隊訓練，坦言軍中生活相較於主角阿榮遭受的不合理對待，他反倒平順度過，「我是最後的1年期義務役，再來的就只要當4個月的兵，不過我倒不覺得怎樣，因為我覺得當兵是男人必經的過程。」

徐愷首挑大樑，演出男主角「阿榮」表現毫不遜色。（粘耿豪攝）

徐愷熱愛上山下海，平常也練潛水、武術、健身，也是街頭極限運動「跑酷」專家。（粘耿豪攝）

徐愷熱愛上山下海，平常也練潛水、武術、健身，也是街頭極限運動「跑酷」專家，他未來最想嘗試動作片，「我很喜歡韓國演員池昌旭，他在《守護者K2》的表現太吸引人了」，並希望有朝一日，也能將平時鍛鍊的體能優勢運用在演出中。《媽！我阿榮啦》6月19日全台威秀影城獨家上映。

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(中時 )