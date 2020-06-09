隋棠自創品牌洋裝被指和林志玲穿得洋裝很類似。(圖／翻攝自SUITANGTANG官網、讀者提供)

隋棠除了演藝事業外，2年前還自創服裝品牌SUITANGTANG，不過現卻有網友爆料，其中一件黑白格紋長洋裝和林志玲婚後現身穿的洋裝很類似，爆出抄襲嫌疑，對此，品牌負責人也出面解釋外界疑慮。

隋棠不僅擔任老闆，還身兼代言人，常穿自家品牌衣服拍形象照，不過卻有網友在「Dcard」穿搭版爆料，這件黑白格紋長洋裝很眼熟，並PO出對比圖，而林志玲穿得是英國品牌Self-Portrait的洋裝，售價約1萬2000元，而隋棠的僅賣1780元，價差10倍。

據《ETtoday新聞雲》報導，品牌負責人表示，這幾年的主要設計理念都會有圍裙式與各種荷葉設計，這次黑白格紋長洋裝延續核心理念，選擇簡約的黑白格紋花布，並融入近兩年流行的大小花版撞色元素，對於消費者會有疑慮，「可能是因花布色系與國外品牌相似」，強調是花布色系雷同，未來會更小心。

(中時電子報)