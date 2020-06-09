就在市場擔心暴亂會對美國防疫造成多大威脅、經濟產生多大衝擊之際，代表科技股的Nasdaq指數已經悄悄逼近歷史新高！如果回過頭來解釋，大家都會說今年3月剛剛發生的5次美股熔斷，為贏家提供了一個好的上車點；但當時光顧著討論景氣衰退的人，如今是眼鏡碎片散落一地。

相同情景也發生在台股，今年3月底，指數跌到8523點，媒體忙著討論台灣經濟會受到多大影響時，贏家專注於選股，趁著大盤在低檔轉強，技術面出現「日出K線」時進場大買防疫股。如今不僅指數大漲近三千點，與防疫相關的寶齡富錦、瑞基、國光生、高端疫苗等更是全面噴出，漲幅以倍數計。

先前提過影響股市的兩大因子，不單看景氣，更要看資金；這次美國Fed出手救市，適時挽救股市免於中長期走空，即便振興實體經濟仍要一段長時間，但對投資人而言，這已經足夠讓自己證券帳戶內的數字明顯增加。這次台股由8523點起漲，波段漲幅約34%，暫且不論帳戶內的增幅是否有超過34%，先問問自己滿意嗎？如果答案是不如預期，就要調整方法，想想自己是否一開始就關心錯了方向。

什麼是股票投資人最該關心的？各國利率決策、各國總體經濟數據、各國財政刺激手段、各國疫情防控成效、中美關係、國內政局等眾多變數嗎？其實不然。對一個股市操盤手而言，真正關心的是明天要買？還是要賣？若是確定要買，接下來就是「關心」這次要買哪一檔股票？要買在什麼價位？什麼時間點買進？若買錯應該那裡停損? 其他跟買進這動作關係不大的變數，反而不必太過關心。

這次許多投資人過度關心疫情，深入研究防控疫情手法與病毒傳播途徑等，甚至變成了口罩專家，從N95口罩、一次性醫用外科手術口罩、一般性口罩、活性碳口罩等的優缺點如數家珍；只是若進一步問這些投資人買了多少與口罩相關的股票，卻常常聽到這句話：那些XX的股票都是騙人的，所以一張都沒買，這一類無厘頭的答案。

對口罩關心了半天，卻沒買進任何一張口罩股，完全錯過今年口罩股如恆大、康那香、敏成等飆漲2~3倍的行情，這不是很詭異嗎？當個股市贏家，別當口罩專家，如今新藥研發股正在升溫，從合一、再到晟德，最近更從大學光擴散到眼球周邊，上周汽車股不也是一樣重演嗎？專家在討論汽車市場是否回溫？投信卻早已布局英利、強茂等等汽車零組件，所以研究股市千萬不要關心錯了方向。要當操盤手，不是研究員。

（本文作者為中華財經台分析師蔡正華）

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(中時電子報)