迪麗熱巴遭狂粉下跪求婚，男子被肉搜後身分曝光，原來騷擾對象不只一個。(圖/ 摘自自嘉行迪麗熱巴工作室（左圖）、新浪娛樂微博)

迪麗熱巴以仙女級外貌爆紅，出演許多熱門電視劇後又吸粉無數，日前她受邀參加直播節目《出手吧，兄弟》，突然有一名狂粉衝上台下跪求婚，讓現場所有嘉賓幾乎嚇壞；男子瘋狂行徑馬上被警方帶走，也遭行政拘留7天，還被查出先前就有「騷擾前科」，而對象還不只鎖定迪麗熱巴一個。

7日迪麗熱巴現身直播節目《出手吧，兄弟》擔任嘉賓，在她向觀眾介紹產品時，有一名霍姓男子衝上台拍了拍她的手喊「喜歡妳」，接著朝她下跪、拿出戒指求婚，當下迪麗熱巴被嚇到不知所措；好險身旁男星汪涵高EQ神救援，對霍男表示「你的喜歡，可以下單」，霍男也很快被工作人員請下台，後來也被警察帶走。

狂粉霍男被警方處以行政拘留7天外，許多網友更肉搜出他的身分，發現他的行為都是有預謀的，先前就有過多次騷擾女星的前科；除了迪麗熱巴被求婚，霍男就曾二度在公開場合出現，向知名女星王珞丹求婚。大票粉絲得知後，紛紛認為懲罰太輕，擔憂7天之後不知道又有哪位女星會被騷擾。

(中時電子報)