罷免王浩宇究竟會不會成功？四叉貓曝關鍵：罷免門檻在過與不過之間。（摘自四叉貓臉書＠劉宇）

6月6號罷韓投票過後，韓國瑜才剛被人民成功罷免，卻又傳出國民黨高雄議會議長許坤源的憾事，給了藍營支持者們雙重打擊。在墜樓消息的第一時間於臉書發表不當言詞的的民進黨議員王浩宇等人，即成為韓粉們的鎖定對象，展開報復性罷免行動。究竟會不會成功？有著「椅子精算師」的網紅四叉貓曝關鍵：罷免門檻在過與不過之間。

罷韓過後，許多議員、立委成為韓粉們「報復性罷免」的目標，目前呼聲最大的分別為高雄鳳山區立委黃捷，以及桃園中壢區立委王浩宇。曾擔任網路論壇「PTT」板主的網紅四叉貓（本名為劉宇），由於經常參與韓國瑜的造勢場合，屢次拍下現場照片並由現場椅子數量估算到場人數，被網友戲稱為「椅子精算師」。今（9日）在臉書上針對罷免王浩宇的門檻做出精細計算。

四叉貓首先表示，「我以前發文說過，要罷免議員所需的票數太高，幾乎跟罷免立委一樣難，也就是說如果能動員出那麼多人去投票，拿去罷免區域立委的CP值比較高。」不過因為就任滿一年才能對當選人提出罷免，所以有幾位市議員就成為藍營支持者的罷免首要目標。

四叉貓搬出王浩宇2018年當選的資訊指出，得票數16,292票，要通過罷免第一階段需要3,152份；通過罷免第二階段則需要31,515份；至於罷免投票門檻則為78,786票。四叉貓表示，2018年桃園市第七選區所有國民黨籍候選人的總得票數為81,096票，而2020總統大選韓國瑜在中壢區的得票數又為107,499票，因此可以推估「國民黨在中壢區可以動員的票數在81,096～107,499票」。

不過，四叉貓說，罷免投票率一定會偏低。他用總統大選和罷韓投票當參考值，轉換率大約在85％左右，而且還是關注度如此高的罷免選舉。所以若再把預估得票乘以85％的損耗率，罷免王浩宇得到的結果就是，「剛好就在罷免門檻游移」，四叉貓斷言，罷免王浩宇在過與不過之間。

(中時電子報)