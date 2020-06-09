全球股市近期大漲，IPO（首次公開發行）市場也跟著熱起來，上周總籌資金額達73億美元，為今年來單周新高。投信法人表示，IPO重現生機，顯示投資人對於風險性資產的偏好提高，尤其是科技、醫療兩大產業，受惠於新題材不斷，成為資金追逐目標，投資潛力看俏。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，全球股市近期大漲，大舉收復肺炎以來的下跌缺口，而股票初級市場同樣不寂寞。統計上周企業IPO的規模就達到73億美元，其中，在美國上市的金額占四成，超過30億美元，雙雙創下今年來單周新高。

若按產業別區分，科技、醫療兩大產業IPO家數最多。以上周為例，較受矚目的公司如：利用AI人工智慧處理商業大數據的服務平台Zoominfo、提供數位支付解決方案的Shift4 Payments、專注於CAR-T免疫療法的Legend Biotech等，都偏重在創新科技、醫療領域。

陳世杰表示，近期的IPO訊息顯示三大重點：一是投資人已經走出疫情谷底，重新擁抱風險性資產；二是資本市場為經濟的櫥窗，資金回流代表未來景氣復甦可期；三是創新科技、醫療企業IPO活躍，延續今年來的情形，中長期的發展趨勢得到市場肯定。

陳世杰指出，疫情爆發以前，全球企業已陸續啟動數位轉型，包括：工業、金融、醫療等產業，都大量引入AI人工智慧、物聯網、基因體學等新技術，提高競爭力、達到產業升級目標。這次疫情過後，美中科技戰、去全球化，都加深數位轉型的需求。

因此在疫後時代，企業數位轉型的布局將會加快，也就是會投入更多的資金、人力在創新科技領域，替中長期發展鋪好路，讓提供創新科技服務的公司，如：AI軟體、大數據資料處理與分析、機器人與自動化、精準醫療等行業，身價看漲。

(工商 )