上半年因防疫而大幅擴大的新光三越所屬電商平台beauty STAGE美麗台今年首度加入「618購物節」戰局；憑藉百貨龍頭全台逾6600個專櫃資源，beauty STAGE美麗台祭出超過2萬項百貨專櫃商品新上架，且自10日起至21日一連12天下午2點推出超殺優惠價爆品，從最搶手缺貨的Switch健身環、AirPods到下殺55折起專櫃保養品，目標要衝出比去年增加10倍成長！

新光三越目前全台會員超過220萬人次，而APP線上下載亦超過150萬人次，此次美麗台促銷618檔期，推出會員獨享全站滿5,000現抵200、新客首購再送100元折價券，且新光三越行動支付skm pay進軍電商平台，消費即贈50點會員點數，三重加碼即為力拚出上半年因疫情而影響的目標業績缺口。

而根據新光三越指出，beauty STAGE美麗台去年上架品項逾2000項，今年因疫情而迅速轉型擴大逾2萬項商品，大幅增加10倍商品，且防疫期因商品擴增與使用率爆增，流量大幅增加逾3倍之多，此次首度加入618購物節戰局，亦開啟百貨零售新戰場，下半年雙11、雙12，可望成為百貨周年慶後陸續加碼重點。

(工商 )