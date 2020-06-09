明(10)日太平洋高壓增強，水氣向北移動離開臺灣，白天各地大多為多雲到晴的天氣，山區有局部午後雷陣雨，東半部近海也有對流雲系，東半部不定時也有局部短暫陣雨的機率，天氣炎熱，各地高溫約33至35度，菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，未來是否會形成颱風還有待觀察。

天氣風險臉書專頁表示，明天鋒面北抬，天氣會較今日穩定，不過中午過後仍有午後雷陣雨發生機率，也將會是悶熱高溫的天氣。

該專頁指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動正在發展，未來將有機會持續朝西進入南海，這個周末會給台灣帶來較多的水氣，天氣可能會較不穩定，而該熱帶擾動是否有機會發展成颱風也還有待持續觀察。

溫度方面，北部約34至35度，中南部約33至34度，全台都將會是晴朗、炎熱的天氣型態，根據氣象局預報顯示，明天紫外線指數易達過量級，提醒民眾出外活動注意多補充水分。

(中時 )