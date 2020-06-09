內蒙古熱爆！居民在人孔蓋上做煎蛋實驗(影片源自Youtube)

好熱！大陸面臨今年最大範圍的高溫天氣，北方被太陽「炙烤」，6月8日北京氣溫達到今年以來最高溫，隨即衝上微博熱搜排行榜，而北方也有許多地方氣溫飆破40度，又熱又乾燥，已經有部分地區出現乾旱。

其中內蒙古更是熱到不行，高溫已經接近40度，氣象局也發布高溫紅色警戒，有當地居民當天實測車子裡的溫度，竟超過50度，許多網友紛紛在微博留言，分享居住地區的高溫實況，「屋裡開著空調，打開窗戶的一瞬間，覺得我進了桑拿房」、「今天最高38度，熱到融化了」、「我今天換了3件衣服，太熱了」、「口罩都能擰出汗」。

而內蒙古當地居民，「苦中作樂」在街道上的人孔蓋煎蛋，想知道如此高溫，是否能把雞蛋煎熟，人孔蓋因為材質關係容易吸熱，生雞蛋打下去後，過了一段時間，蛋黃已經呈現凝固狀態，底部似乎逐漸變熟。

不過有部分網友認為，人孔蓋煎蛋實驗明顯失敗，因為雞蛋是「乾掉」並不是煎熟，且這樣玩食物不如放溫度計，讓大家知道有多熱就好。

(中時電子報)