彰化縣長王惠美9日接續前往大村鄉參訪三家企業，盛讚他們都是「隱形冠軍」，並勉勵全縣企業在新冠肺炎疫情期間，予以設備升級、經營轉型、員工訓練等，先深蹲伺機，再大顯身手，跳得夠高。

王惠美強調，今年彰化已新增205家工廠、商業登記1,032家，而且經濟部推動方案，至6月4日止申請審查通過在彰化縣投資的企業，更達53家，總投資金額383.02億元，喜見彰化縣工商業在疫情期間，營運仍然逆勢成長。王惠美9日參訪大村鄉三家在地中小企業，首先拜訪文賀實業董事長李新傑，生產銷售各式環保紙容器產品的，還有生產全世界最環保紙杯，吸引國外的眼光，在疫情中，雖受國外訂單影響，卻也能在國內創造更多訂單逆勢成長。

接著，拜訪勵德自動化公司創辦人施正德，勵德開發世界唯一機器人3D果凍雕花機，自動化的技術，在疫情中，雖也受影響，除了向中央申請協助教育訓練以外，因為自動化的創新作為，也展開另外的生機。

隨後，參訪台生實業公司，台生董事長張鴻均成功打造了全台第一台手工按摩椅。王惠美說，彰化是中小企業的原鄉，共有1.7萬多家，其中，有很多企業是隱形冠軍，她感謝企業的用心，在疫情中，營運能逆勢上揚，並期許企業繼續為國爭光，未來能夠繼續投資台灣，根留彰化。

王惠美強調，這次參訪的目的，是希望能夠做更多的結合，讓在地產業能夠更加發光發熱，縣府也會提供從建廠、購地、建築到生產等一條龍的服務，全力協助。王惠美當場稱讚文賀董事長李新傑的眼光獨特，了解未來的環保趨勢，一路朝著節能減碳、關懷地球、減少污染的方向努力，從過去傳統加工，到現在擁有獨步全球環保技術，帶來非常多的商機，用歐美日進口的紙，再淋膜、裁切、設計、印刷到成型，皆採取一貫化作業，廠房也是ISO22000認證的無塵廠房，品質非常優良，為台灣賺取不少的外匯，可以說是隱形冠軍。

李新傑說，文賀研發全世界最環保的紙杯，開發完全沒有塑膠的材質，可自然分解，不會污染地球，美國加州、洛杉磯很多高科技產業公司也愛用，雖受到疫情影響，民眾減少外出購物、用餐，但是很多家庭也因此增加紙容器使用量，因此目前把外銷市場，短暫轉為內銷的需求，希望疫情過後，能再推向全世界。

王惠美參訪勵德時說，勵德生產的自動化設備、機器人手臂等，是非常先進且必要的技術，可解決少子化及人力不足的問題，讓產業能夠發揚光大，充沛地方經濟，現場也指示縣府經綠處規劃辦理自動化展覽，讓產業不用到國外，在彰化就能有很好的展出。勵德自動化公司創辦人施正德說，公司主攻機械手臂應用、無人商店的經營，已近五到六年，因無人商店、咖啡、手搖飲領域技術成熟，已外銷至瑞士、德國、日本、韓國、東南亞等多國，曾有大陸企業想收購勵德，但公司仍選擇根留在台灣彰化，而予以婉拒。王惠美參訪台生實業公司說，台生為本土企業，主要以生產按摩椅為主，備料80％為自行生產，其餘20％料源也是台灣生產，可說是台灣之光、彰化之光，產品行銷到美國等地，替台灣賺取不少的外匯，公司也具備ISO、GMP、美國食品安全認證等，是標準優秀廠商。

台生實業董事長張鴻均說，公司是台灣第一家做按摩椅的公司，所以，彰化可說是按摩椅的故鄉，因為早期是奢侈品無法進口，台生於1980年代開始研發、生產，目前已交棒給第二代經營。張鴻均強調，全世界最早做按摩椅的是日本，再來就是台灣，早期有將近8家生產，目前只剩2家，現在最大的按摩椅產量則在大陸。因進口按摩椅零稅率，公司不斷轉型，目前產能70％是外銷美國營業用的按摩椅，希望國人能大力使用國貨。

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