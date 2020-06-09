彰化銀行公布，5月合併稅前盈餘8.04億元，累計今年前5月的合併稅前盈餘47.29億元，累計今年前5月的合併稅前每股盈餘(EPS)0.47元，累計今年前5月的合併稅後盈餘37.69億元，累計今年前5月的合併稅後每股盈餘(EPS)0.38元。

(工商 )