高雄市議長許崑源墜樓身亡，議會9日黨團協商，各黨團代表無異議簽字通過，追諡許崑源為永遠榮譽議長，將送大會議決，不料，民進黨團總召韓賜村事後卻發出聲明，否認黨團協商的共識，強調提交大會時民進黨團仍會表達意見；對此，議會晚間也發稿抨擊，「人無信而不立」，考慮未來關閉黨團協商大門。

高雄市長韓國瑜遭罷免當天，議長許崑源墜樓身亡，9日黨團協商會議中，無黨團結聯盟黨團召集人朱信強建議，追謚許為議會永遠的榮譽議長，朱信強說，許崑源擔任7屆議員，服務市民近26年，主持議事兼顧各黨派問政利益，為讓全體市民永遠緬懷，提案建請追諡為榮譽議長。

會議主持人、副議長陸淑美事後出面說明，並出示黨團協商結論紀錄，國民黨團總召曾俊傑、民進黨團總召韓賜村及無黨聯盟召集人朱信強的簽名，顯示各黨團總召無異議通過，回去將各自與議員們溝通，此案還必須經大會表決通過。

然而，民進黨議員高閔琳事後公開表達對此不認同、不支持，強調公眾人物都有社會教育責任，「許前議長的背景、為人處事眾所皆知、有無爭議事件社會大眾亦自有公評」，生前的尊重最重要，人已亡故實不需要做一堆無謂的動作，一再消費亡者炒作事件。

韓賜村也發出聲明，表示經協商決議，原訂議會議程不變，部門質詢與總質詢均照常，這是民進黨一貫立場，而會中朱信強臨時提議追聘故議長許崑源為榮譽議長，因這項提議並非原定黨團協商事項，民進黨團未曾就此事討論取得共識，加上此案尚須經大會公決才生效，所以韓賜村當場並未表達反對的意思。

韓賜村強調，「為先人隱、為賢者隱」或「業鏡台前說分明」，見仁見智，他不敢專斷，名譽或榮譽、同意或不同意，提交大會時民進黨團仍會表達意見。

此篇聲明形同否認黨團協商結論，議會晚間正式發出新聞稿，痛斥韓賜村發言出爾反爾，前後不一，裡外不同，議會特地還原會議內容，並以「人無信而不立」嚴厲抨擊，未來將考慮關閉黨團協商大門。

議會指出，9日上午11時召開的黨團協商會議，僅針對朱信強建議追諡許崑源為榮譽議長案進行討論，會議從頭到尾未討論「變更議程」，韓賜村議員何來「決議原訂議程不變」模擬不清之說法。

議會還原黨團協商會議內容，在朱信強說明提案內容後，曾俊傑表示支持，韓賜村說原則同意，此案結論為「無異議通過」，並將依黨團運作辦法向大會報告，韓賜村甚至在協商會議中強調「屆時無須動用表決」，3個黨團完全達成無異議通過共識，更彼此有默契，將在向大會報告後以鼓掌通過，韓賜村並當場依黨團運作辦法，簽署會議結論。

議會表示，沒想到韓賜村會後竟發表與黨團協商結論悖離之言論，讓黨團協商互信精神蕩然無存，議會強調「人無信而不立」，民意代表監督市政應堅守誠信，並為市民表率，身為代表民進黨團參與協商者，更應嚴格律已。

(中時 )