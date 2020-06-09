針對高雄市長補選，「核能流言終結者」黃士修引金庸天龍八部小說「珍瓏棋局」，認為民黨不要派人參加高雄市長補選，重新落地經營高雄，正面決戰2022，以及更長遠的未來，才是活路。

針對高雄市長補選，國民黨台北市議員游淑慧今（9）日在臉書指出，輸沒關係，但別自亂陣腳，越是困難時刻，越是一步不能錯；站穩腳步，別輸了罷免，又輸了形象與認同，甚至2020 補選這一場仗，不一定得參選，就讓民進黨唱獨角戲又如何？

無獨有偶，「核能流言終結者」黃士修也認為國民黨不要派人參加高雄市長補選。

黃士修引金庸小說天龍八部第57章「虛竹與珍瓏棋局」中一段情節，段譽、慕容復均無法破解珍瓏棋局，因為「珍瓏棋局可不僅僅是一局殘棋，更能引發人的心魔」，但是棋局最後卻被虛竹破解，「原來珍瓏棋局是這麼破解的，破而後立！」

黃士修分析，國家機器介入罷免，踐踏民主法治，這是事實。但無風不起浪，國民黨該做的是反省，不需要急著參加補選。硬充大黨的面子，堅持派一個人選，絕非上策。重新落地經營高雄，正面決戰2022，以及更長遠的未來，才是活路。

(中時電子報)