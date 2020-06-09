美國積極拉攏西方國家封殺中國科技巨企華為之際，丹麥8日表示，僅會使用來自「安全盟友」國家的5G供應商，意味丹麥可能將華為排除在外。

報導指，丹麥國防大臣布拉姆森（Trine Bramsen）稱，為了保護丹麥和丹麥人民，希望與已結盟的國家合作建立5G網路。目前丹麥的幾間大型電信商，北歐3電信（Nordic telecoms 3）、特利亞電信（Telia）和挪威電信（Telenor）都尚未選擇5G服務供應商。

去年，丹麥最大的電信營運商TDC選擇愛立信（Ericsson），作為5G網路建設供應商。TDC表示，這是一個商業決定，亦有考慮外界對華為和通訊安全的普遍擔憂。

美國積極排除華為等中國企業，並爭取把供應鏈從中國遷回本土。美媒9日報道，訪問亞太地區10多名政府官員和分析師後，認為美國重組供應鏈的努力只是一廂情願，因為一方面政府在努力爭取投資，另一方面很多公司仍在艱難求生存，翻轉一個根深蒂固的系統並非易事。

有分析師認為，新冠疫情過後，要轉移供應鏈將更加困難，因為企業現金流低落、員工仍居家工作或正在緩慢重返辦公室，商業環境經已改變。另有分析指出，中國的製造業年產值仍然龐大，就算多個國家聯手，也難以吸收。

(中時 )