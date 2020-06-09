神棍利用民間對某些宗教的迷思，藉以斂財騙色案件層出不窮，尤其是心靈受創、意志消沉的人最容易掉入他們預設的陷阱。南部地區有名遭到男友分手的年輕女子，前往宮廟求助，竟遭乩童胡謅，聲稱男友在她體內「下咒」，必須從她下體「取精」，否則恐就會致使精神崩潰、發瘋。

無知女子在徬徨無助下竟聽信乩童的邪言亂語，在她的身上撫摸胸部及指侵下體「取精」之後，情況仍沒有改善，始知受騙，將事情告訴家人，報警將神棍逮捕送辦。

法官說，乩童故意危言聳聽，警告前來求助的女子說，如果不作法，妳的前男友下咒在體內，會讓妳發瘋致死」等云云，讓被害人信以為真，接著用紮草人開始「取精」，要女子脫去全身衣服，赤裸身體用紮草人觸摸被害人胸部、下體，最後竟將自己手指伸進女子下體。

色膽包天的乩童看被害人年輕好騙，竟然得寸進尺，竟然將又將女子帶到宮廟的「內房」意圖霸王硬上弓，但是被害人不從，他才又說，必須配合取得女子的「體液」，才能將前男友的「蠱」完全去除。

於是帶著被害人到情趣店買來按摩棒，要女子放入下體內排出「體液」，乩童在旁口中念念有詞做法，過了一段時間，誆說女子「體液」太少，要與他「合體」才能辦事，致使被害人不敢反抗，任由蹂躪性侵得逞。

檢警接獲報案，將乩童繩之以法，經法院審理被告判刑及上訴高院，高院判處這名色狼神棍七年徒刑。

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(中時電子報)