為升電裝（2231）董事長尤山泉，9日在股東常會表示，公司已布局車用毫米波雷達商機，但因受到新冠肺炎疫情的影響，公司第一、二季營運表現不好，但第三季疫情轉好後，且如無疫情「回馬槍」因素，單季營運可逐步轉好，第四季比較看得到好的營運成績。

疫情解除後，法人認為，為升明年以後的合併營收，有機會創年度次高或新高紀錄。 尤山泉透露，為升的盲點偵測系統（BSD）及前車碰撞警示（FCW），已通過國際認證單位德國TUV NORD測試，為兩岸車用領域第一家通過ISO 15623及大陸GB/T 33577標準測試的本土廠商，後續將有助於爭取ADAS車廠訂單，並透過既有及新開發的售後服務市場（AM）與原廠委託製造（OEM）市場通路，爭取包括一般乘轎車、Pick up、RV露營車、重型機車、摩托車、校車、其他大型商用車的遊覽車、公交車及巴士等龐大商機。

因併購為昇科等公司之後，為升的主力產品，已由胎壓偵測器，再跨足毫米波雷達產品。不過，為昇科去年度稅後虧損1.68億元，不過，在毫米波產品發酵後，為昇科希望明年有機會轉虧為盈。

為升2019年度EPS8元，低於2018年度的9.03元，9日股東會通過去年度股利分配案，每股配發股利7元，含配股0.2元及配息6.8元。

尤山泉說，公司及旗下子公司車用毫米波雷達自主研發，擁有高階24GHz、77GHz及79GHz毫米波雷達核心技術，具備多項核心關鍵技術如「像位天線技術」、雷達演算法技術，及毫米波電路技術等，且近年來全力投入車用領域先進駕駛輔助系統（ADAS）相關系統研發。 集團不僅開發出多項毫米波雷達模組24GHz、77GHz及79GHz毫米波雷達，並運用該模組發展各類ADAS系統，包含盲點偵測系統（BSD）、後方交通警示系統（RCTA）、車門開啟警示系統（DOW）、車道變更警示系統（LCA）、前車碰撞警示系統（FCW）及校車行人偵測系統（PD）、自動緊急煞車系統(AEB)、自動巡航系統(ACC)、市區自動停走系統（Stop-and-go）、無人機避障雷達系統、平交道障礙物偵測系統，及內輪差主動預警等產品。

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