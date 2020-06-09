都會outlet禮客看好疫後報復性消費回籠，上半年周年慶將加碼2倍回饋促銷，力拚在下月振興三倍券推出前先來一波新買氣，預期目標將比去年同期成長12%。

禮客觀察，整體來客在母親節後隨著國內疫情趨緩而逐步回溫，看好悶壞的消費者將在週年慶出現報復性消費，今年上半年周年慶在業績與來客數預期增加前提下，行銷成本亦較母親節檔期提高2倍，其中首10日祭出單筆5,000送500，第2波加碼再回饋，內湖店限定單筆6,000送200、10,000送500元餐券，公館店祭出單筆6,000送300，期有效激發高客單國際名品顧客的購買力。

禮客指出，疫情期間整體來客減少2成，受到國人透過運動提升免疫力概念興起，疫情間館內各類運動業種包括慢跑、健身、高爾夫、戶外休閒品牌業績逆勢成長15%，加上3~5月疫情高峰，禮客Outlet加碼舉辦「您來禮客消費，禮客請您吃飯活動，成功帶動餐飲來客成長10%。

(工商 )