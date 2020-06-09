鞋材業的百和-KY（8404）董事長鄭國烟9日在股東常會中表示，因新冠肺炎疫情對產業供應鏈及整體經濟的影響持續擴大，今年營運將是充滿挑戰的一年。但因公司跨入口罩產業，今年度開始發酵，加上旗下越南百宏拓展持續研發功能性與環保性產品，及大陸無錫建築案陸續完工交屋，可對公司年度獲利有所挹注。

鄭國烟指出，公司已建立完整的開發、銷售及配送服務網路，可就近服務客戶，並積極布局經編緹花網布的產能，讓公司由「輔料」市場，再跨入「主料」市場，朝向綜合材料供應商轉型。

百和-KY2019年度合併營收65.68億元、年增9.6％。至於獲利，雖越南新廠的營運據點，及新品開發初期人事及開發成本較高，但2019年度稅後淨利為3.59億元、年增13.09％，EPS為1.14元，高於2018年度1.01元。會中決議去年度股利，每股配息0.6元。

百和-KY自結5月合併營收4.22億元、年增1.37％，累計今年前五月合併營收33.55億元、年增7.02％。

因營運處於淡季，加上製鞋客戶受到疫情的影響，鞋材業的台灣百和（9938）自結5月合併營收8.23億元、年減27.71％，累計今年前五月合併營收66.69億元、年減1.55％。

受惠秋冬鞋款開始出貨，製鞋業的鈺齊-KY（9802）9日公布自結5月合併營收10.65億元，月增197.29％、年減9.73％，累計今年前五月合併營收41.96億元、年減7.74％。

(工商 )