南韓一名20多歲男子在新冠肺炎居家隔離期間，竟違反規定連續逃跑6次，最後被依違反傳染病預防管理條例拘押入獄。

綜合韓媒報導，8日釜山海雲台警察署表示，這名20多歲男子4月中旬曾到訪釜山知名鬧區，西面的一家夜店飲酒狂歡，過程中接觸到來自大邱的新冠肺炎確診者，所以依規定必須在4月18到5月2日接受居家隔離。

然而該男隔離時卻不慎被防疫當局抽查發現曾經擅離住家1次，4月28日又擅離住家被檢舉，之後仍一再反覆擅離住家4次，共計6次未遵守規定乖乖在家隔離。

檢疫當局調查與警方分析手機定位後發現，該名男子擅離住家還光顧釜山當地的餐廳、咖啡廳、超商，甚至還跑到遠在450公里外的首爾的酒店狂歡，完全不把檢疫規定放在眼裡。但該男子卻辯稱，自從被檢舉後就沒有再擅離住家，不過他的手機定位卻出賣了他的行蹤。

此外，警方也屢次要求該男子出席調查，卻始終沒有得到回覆，因此認定該男涉嫌隱匿並謊報行蹤，且隔離期間多次擅離住所、多次利用公共設施等罪嫌重大。因此依違反傳染病預防管理條例，將他拘押入獄，之後會再移交檢方，這也成為南韓國內首起因隔離期間多次離開住家而被拘押的案例。

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(中時電子報)