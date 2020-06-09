腸病毒10年流行比較，首見流行季沒有爆發流行！新冠肺炎影響下，民眾1月開始就有戒心，開始戴口罩、勤洗手、社交距離，除成功擋住新冠疫情外，今（9）日衛福部疾管署發布，國內腸病毒疫情不同往年，在流行季卻沒有流行跡象，預計假使民眾防疫習慣能維持，今年可能就不會流行。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，往年大約在22周（約4至5月）就會超過流行閾質（11000人次），但今年幾乎沒有上升跡象，上（23）周健保門急診腸病毒就診人次僅1360人次，雖然相較前一周上升3.8％，但比較去年同期11497人次，大幅下降88.2%，如果防疫習慣持續延續，今年有可能不流行腸病毒。

劉定萍解釋，腸病毒流行季約從4月開始上升，7月放暑假時開始下滑，主要傳染途徑是接觸感染，在強度防疫行為下，民眾開始習慣戴口罩與勤洗手，大幅減少雙手觸摸到病毒和再摸口鼻的機會，不但降低新冠肺炎感染機會外，腸病毒病例出現比率同時也大幅下降，若7月疫情沒有顯著高升，今年應該就不會流行。

同時劉定萍也說，腸病毒發生率低，同時也減少重症出現機會。2018年與2019年，腸病毒重症病患分別有16為與13位，今（2020）年目前僅有5位重症患者；如果比較去年2019年同期，下降幅度高達62%。同時，比較韓國、中國大陸、新加坡等亞洲國家，統計至5月底，腸病毒感染人數都比2019年同期低。

疾管署呼籲，國內腸病毒疫情雖處於低點，但民眾平時仍應落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及生病在家休息等良好個人衛生習慣，並應做好環境整頓，加強巡、倒、清、刷，以降低疫情傳播的風險；如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史，以利及時診斷治療及通報。

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(中時電子報)