夏天是蚊蟲容易大量孳生的季節，時常出門回家就發現自己身上多了好幾包，或是一覺醒來發現昨晚被夜襲了，到底夏天有哪些常見的蚊蟲呢？如果被叮咬又該怎麼處理？醫師透露在家止癢最有效的小撇步。

蚊子叮咬。（圖片來源：葉懿德製圖）

1.蚊子

嗡嗡嗡…夏天的夜晚最怕遇到蚊子來擾人清夢，揮之不去……講到夏天蚊蟲，第一個想到的非蚊子莫屬。

通常被蚊子叮咬之後，會出現一個個小腫包，如果是幼童被叮到，由於免疫系統還沒發育完全，狀況會較嚴重，蔡逸姍說，很多小朋友連耳朵、眼皮都會被叮咬、出現大腫包，有些甚至還會出現水泡。

值得注意的是，有些蚊子可能傳播嚴重疾病，像是好發於7～9月的登革熱，因此如果出現高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹，或有明顯的出血狀況，就應及時就醫治療，登革熱死亡率高達50％，千萬不要掉以輕心。另外，蚊子也是茲卡病毒、日本腦炎、瘧疾、屈公病的傳染媒介。

京硯皮膚科診所院長蔡逸姍說，蚊子多會在早上9點及下午5點時出來「覓食」，所以如果像避免被咬，這2個時間點要特別小心。另外，蚊子常出現在有積水的地方，記得要定期傾倒積水容器，免得蚊子直接住進你家。

（圖片來源：葉懿德製圖）

2.小黑蚊（台灣鋏蠓）

一般常見的小黑蚊，其實是台灣本土特有種的台灣鋏蠓，不像蚊子可能會傳播疾病，小黑蚊算是騷擾性昆蟲，不帶有傳染性疾病，不過小黑蚊的威力驚人，蔡逸姍說，小黑蚊都是集體攻擊，而且會分好幾次吸血，往往一遇上就會換來滿腿的紅豆冰，數量驚人，被叮咬後每個人反應程度不同，症狀輕者紅腫發癢，嚴重可能引發過敏。

在早上10點到下午2點小黑蚊出沒高峰時段，儘量不要靠近青苔和藍綠藻等小黑蚊聚集的地方，小黑蚊常躲在人群活動頻繁的陰影處等著偷襲路人，像是樹蔭下、走廊、涼亭、庭院、遊樂場等。蔡逸姍指出，小黑蚊的口器較蚊子短，所以只要有穿衣物、把全身包緊緊，就能避免慘遭小黑蚊毒手。

（圖片來源：葉懿德製圖）

3.跳蚤

如果你發現，你被咬的位置大部分集中在小腿以下，而且通常會呈現一直線或是三角形排列的紅疹，那可能就是跳蚤的傑作，因為跳蚤彈跳的高度大概約小腿高度，咬你的時候，也不會只咬一個地方，所以通常一次會有2～3個紅疹，間隔約1、2公分，約10～50元硬幣般大小，大小均一。

被跳蚤叮咬可以用口服的抗組織胺和外用的藥膏治療，不過如果是住家環境出現跳蚤，一定要徹底做好環境中的除蟲作業，或是尋求專業除蟲公司的協助。

即使家裡沒養寵物，也可能是附近流浪貓狗身上藏有跳蚤，波及到你。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳指出，由於跳蚤是一種寄生性的昆蟲，藉由從動物身上吸取血液維生，所以在有動物的地方就有可能會有跳蚤出沒，另外，跳蚤也喜歡陰暗潮濕的環境。

（圖片來源：葉懿德製圖）

4.隱翅蟲

隱翅蟲是一種黑色的小甲蟲，腹部有黑色、黃色環紋，如果一巴掌打死牠，牠的毒液會造成皮膚起紅斑，可能呈直線狀或一整片、灼熱且刺痛，還會起水泡。雖然隱翅蟲並不會咬人，但牠們的體液有隱翅蟲素會對皮膚產生刺激，柳朋馳指出，只要不小心碰觸到或是拍打牠，皮膚上就可能會發炎、起水泡和局部潰爛，嚴重的時候還可能會變成蜂窩性組織炎。

所以發現隱翅蟲，千萬不能用手拍打或捕捉，建議可用紙或扇子，或是輕吹請牠離開，如果真的被隱翅蟲體液攻擊，應該立即用大量清水沖洗和冰敷，並且就醫治療，「通常會以抗組織胺、抗生素藥物改善症狀，」柳朋馳指出。

隱翅蟲在夏季活躍，喜歡棲息在水田、草叢、樹林中，每當收割、除草或大雨後，因棲地被破壞，就會出來活動。另外，隱翅蟲有趨光性，且體型小，可能從紗窗進入室內，因此房間的燈最好不要常開，可掛蚊帳，睡前也建議檢查床單上有沒有蟲。

（圖片來源：葉懿德製圖）

5.恙螨

柳朋馳指出，被恙螨咬後，因為恙螨唾液會造成表皮和真皮細胞壞死，形成像火山口般、不會痛的焦痂。值得注意的是，恙螨可能帶有立克次體細菌，會傳染恙蟲病，如果沒有得到適當治療，死亡率高達60％。

恙蟲病初期症狀容易和感冒混淆，像是發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、關節痛等。潛伏期約1～2週，發病後可能出現連續幾天的高燒、伴隨劇烈頭痛，軀幹冒出暗紅色皮疹並擴散到四肢。柳朋馳指出，通常在清明連假後，會出現較多恙蟲病患，因為恙螨喜歡躲在深山、草叢中，所以如果你爬山、掃墓過後，出現發燒症狀，就不能排除恙蟲病可能性，看診時可主動說明，提供醫師參考。

想要避免被恙螨叮咬，記得到有風險的地區（山林、棄耕地、草叢）時，可以穿淺色長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物；在衣物和露出皮膚的部位塗抹衛福部核可的蚊蟲忌避劑或防蚊劑，且活動結束後趕快洗澡、換下全部衣物。

（圖片來源：葉懿德製圖）

6.禽螨

許多人分不清自己到底是被禽螨還是跳蚤叮咬，可以觀察一下被叮咬的位置，禽螨叮咬的位置較特殊，大部分會分布在衣褲的交接處、胸腹、腋下或是內衣邊緣，和跳蚤多叮咬在四肢不同。

禽螨是野鳥和家禽的體外寄生蟲，靠吸鳥血維生，所以如果窗邊或冷氣上有鳥類築巢，就要特別小心禽螨爬進室內。如果想預防禽蟎叮咬，最重要的就是要驅離住家附近的鳥類或鳥巢，另外不要在有鳥會出沒的地方曬衣服或棉被，否則禽螨可能會因此跑到衣物上。

不過蔡逸姍也特別提醒，同種蚊蟲叮咬兩個人，也可能會有不同的反應，所以，大多數的情況下，醫生不一定能從病患的傷口外觀，判定是被哪種蚊蟲叮咬，還是要考慮個體差異。

「基本上，被蚊蟲叮咬的處理原則都差不多，」蔡逸姍指出，民眾若是被叮咬，在家可以透過冰敷有效止癢、消腫，以免持續搔癢，容易抓破皮，造成感染，甚至會引發蜂窩性組織炎。

市面上的蚊蟲藥膏大致分為三類──抗組織胺、類固醇以及各種含有薄荷、樟腦、丁香等成分的藥膏。很癢時，使用含有抗組織胺成分的藥膏，第一時間的止癢效果不錯。但要是被比較厲害的小黑蚊咬到，或者幼童很難克制去抓癢的時候，可使用含類固醇的藥膏，止癢效果更明顯，也可以快速消腫。

「很多人被叮咬後，會用『小護士』藥膏或是萬金油，但其實效果有限，多是用清涼感取代癢感，擦含有尿素、水楊酸成份（蠶豆症患者不適用）的藥膏，可能會較有止癢效果，」柳朋馳表示，就醫通常也會使用類醇藥膏，抑制發炎反應，達到止癢效果。

另外，不少民眾也會擔心被蚊蟲叮咬後留疤的問題，蔡逸姍說，不少人會抱怨被蚊蟲叮咬後，會出現紅豆冰，但其實這是發炎反應所造成的色素沉澱，一般來說3～6個月後就會漸漸淡掉。

醫師也提醒，如果要去郊外，想要避免蚊蟲，最好的辦法還是要穿長袖、長褲，最好選擇長一點的襪子，將褲腳包起來，並且搭配寬邊帽，全身包緊緊，蚊蟲就沒有縫隙可鑽了，另外，建議可以穿淺色衣褲，不只較不吸熱，也能降低被蚊蟲「愛上」的風險。不過炎熱的夏天，要做到如此實在有些困難，也可選用防蚊液，只是效果較有限。

(中時電子報)