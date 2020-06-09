北富銀「奈米投」通過金管會金融創新試辦審查業務，根據北富銀統計，試辦這一年期間裡，超過17,000名參與投資，迄今有11,000名以上的客戶持續持有並加碼投資，平均報酬率達3.49％，最高者甚至達到27.14％，顯示秉持長期投資的觀念是投資致勝關鍵。

北富銀「奈米投智能理財服務」是在2019年3月份經金管會核准試辦一年，並已於今年(2020)通過金管會嚴格的金融創新業務試辦審查，全面持續開辦「奈米投智能理財服務」。

北富銀表示，投資人每次用100美元即可以獲得全球多元資產配置的專業服務。所有的投資都在線上進行，包括客戶從設定投資目標、選擇資金投入方式(單筆或定時定額)、進行投資風險適配評估(KYC)、取得投資組合建議、信託契約簽訂、申購、轉換、贖回交易確認、對帳單寄送與投資績效追蹤等，都能輕鬆於線上自主完成。另外，北富銀奈米投專業團隊會依投資人風險承受能力，為客戶量身規劃多元分散的投資組合，全天候即時監控市場變化並進行投資組合的調整，為客戶創造低波動、穩報酬的投資績效與長期投資收益。

經過一年試辦之後，北富銀指出，超過17,000名參與投資，雖然這段期間經歷中美貿易戰、香港民主抗爭、新冠疫情等重大事件衝擊，目前還有11,000名持續投資，平均報酬率達3.49％，最高者甚至達到27.14％，顯示秉持長期投資的觀念，將是投資致勝的關鍵。

另就北富銀統計，就參加奈米投客戶，有58％是女性，顯示女性投資人更願意投資奈米投，以長期多元分散的方式累積財富。就年齡結構來看：年齡介於35-49歲之間的家庭族群約佔4成；年齡介於20-34歲的小資族群約佔25％多，顯奈米投100美元起投、國際專家操盤的產品特色，對資金不多且無理專服務的客戶，頗具吸引力。奈米投客戶在星座分布上無顯著差異，居前三名的星座分別為：天秤座(9.5％)、摩羯座(8.9％)、天蠍座及處女座(8.8％)。

目前奈米投每位客戶平均投入金額約2,500美元，而其中有52％是透過定期定額的方式進行投資，北富銀說，相信持續為客戶嚴控投資風險、適時為客戶汰弱留強，投資金額將持續增加。

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