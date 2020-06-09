世界銀行（World Bank）8日發布最新經濟預測，在新冠肺炎大流行衝擊下，今年全球經濟恐萎縮5.2％，創150年來最慘紀錄。世銀還警告，若疫情與商業活動受到封鎖衍生的不確定性持續籠罩，不排除還會下修。

世銀最新的《全球經濟展望報告》（Global Economic Prospects）指出，今年有這麼多國家同時陷入衰退是歷來僅見，即便在經濟大蕭條及二次世界大戰後等史上三大經濟崩潰時期，也未有此局面。

世銀的最新經濟預測，比國際貨幣基金（IMF）4月出爐的世界經濟展望報告還悲觀，IMF預估今年全球經濟萎縮3％。IMF預定6月24日發布經濟預測的更新報告，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）曾表示，進一步下修的「機率很高」。

根據世銀報告，2020年先進經濟體將萎縮7.0％，新興市場經濟體萎縮2.5％，係自1960年彙整該數據以來首見負成長。今年全球人均國內生產毛額（GDP），也將寫下1945-46年二戰以來最大縮幅。

但世銀官員表示，他們模擬的基準情境，是假定社交距離措施和商店暫時性關閉於6月底鬆綁。

而在悲觀情境下，封鎖措施若再延長3個月，先進經濟體今年經濟的萎縮幅度將深達8％到10％，新興經濟體GDP縮幅放大至5％。

世銀預期全球經濟可望在明年回春，預估成長率4.2％。但報告說，萬一世銀模擬的悲觀情境成真，明年成長恐欲振乏力，勉強有1.3％增幅。

世銀報告預測，美國今年GDP萎縮6.1％，明年轉正成長率4％；歐元區今年萎縮9.1％，明年正成長4.5％；日本今年萎縮6.1％，明年正成長2.5％。

中國GDP預測被狠狠下修，1月時世銀還看好今年有6％成長率，現在恐怕只能保1，明年應可反彈到6.9％。

而巴西與印度今年各自萎縮8％、3.2％，明年巴西正成長2.2％，印度正成長3.1％。

(工商 )