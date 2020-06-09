美國經濟研究局（NBER）旗下的景氣循環認定委員會周一（8日）宣布，美國經濟已在今年2月結束史上最長經濟擴張期、正式進入衰退。

該委員會發布聲明指出，「就業與生產史無前例的下滑幅度，以及對整體經濟的廣泛影響，足可判定這種情況為衰退，即使衰退期間可能會比先前的萎縮時間還要短暫。」

雖然美國經濟進入衰退已在預期當中，不過外界並未料到該委員會在衰退開始的短短4個月時間就做此宣告。通常經濟循環認定委員會為了謹慎起見，會等一段時間才宣布經濟進入衰退。像是上次美國經濟在2007年底開始衰退後，該委員會足足等了一年後才判定經濟已陷入衰退。

該委員會解釋，「在決定是否要認定為經濟衰退時，萎縮的深度、持續時間與整體經濟的經濟活動是否普遍衰退都是委員會考量的要素」。它認為這次新冠肺炎疫情與其公共衛生的因應，是導致經濟走下坡的主因，因此特徵與動能也與先前的經濟衰退有所不同。

(工商 )