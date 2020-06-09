受惠於電商客戶備貨、家用健身器材訂單增強，及併購美國Sole效應，岱宇國際（1598）9日公布自結今年5月合併營收8.19億元、年增134.26％，連續三個月創單月歷史新高，累計今年前五月合併營收31.96億元、年增23.68％，也改寫歷年同期新高。展望2020年第二季營運，岱宇抱持審慎樂觀看法。岱宇透露，目前旗下Sole、Xterra、Spirit品牌整體接單及客戶備貨力道持續上升，創造集團未來營運強勁動能可期，包括Sole品牌在歐、美地區接單持續暢旺、Xterra品牌隨著豐富旗下產品線，也同步帶動Amazon電商客戶追加訂單需求，以期創造家用健身器材銷售表現暢旺。

另一方面，岱宇在商用健身器材部分，Spirit品牌的新款800系列商用健身器材產品，亦規劃最快於第二季底上市，隨著歐、美地區逐步解封，有機會帶動歐、美地區實體經銷通路商用健身器材汰換需求，可望增添新一波銷售動能，延續上半年高度成長動能，可蓄積下半年整體營運更為亮麗的表現。

岱宇表示，公司5月合併營收亮眼，主要仍持續受惠Sole、Spirit品牌家用健身器材訂單保持強勁需求，近年集團除深化線下實體經銷通路銷售表現，並穩步開拓旗下品牌在線上通路客戶訂單挹注。其中，岱宇2月認列Sole營收1.14億元、3月認列3.03億元、4月認列3.08億元、5月認列4.54億元，合計11.79億元元。

尤其，今年隨著疫情帶動線上銷售動能轉強，推升公司旗下Sole、Xterra及Spirit品牌良好接單動能，隨著5月Amazon及Walmart.com等電商客戶備貨力道，較去年同期皆呈現倍增成長。

至於Xterra品牌新款健步車產品，亦同步順利打進多家線上通路客戶，因此，公司仍持續看好旗下各品牌在線上銷售訂單持續成長可期。

為發揮Sole品牌併入公司以後的綜效，集團仍持續朝完善Sole品牌產品線布局，包括新增重量訓練健身器材組合研發，看好歐、美地區線上銷售需求，公司將加大投入Sole及Xterra品牌行銷資源，以取得更為亮眼接單表現。

此外，為因應目前在手訂單需求，集團已完成旗下台灣彰化全興廠、大陸嘉興廠分別擴增二條及一條生產線，整體產能稼動率隨著訂單需求強勁而大幅提升；同時，公司已規劃同步結合重要供應合作夥伴，加速完成訂單出貨認列，有望創造未來強勁銷售成長表現。

(工商 )