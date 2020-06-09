高雄市長韓國瑜罷免案通過後，不僅引起國內關注，海外媒體也相當關心。對此，韓「五虎將」之一的「強強滾大哥」張銘誌今(9日)無奈地在臉書po文表示，「新加坡的頭版（新聞）結論是，一個没有犯法没有貪污的市長卻被人民罷免」，讓他忍不住嘆「請問這是不是國際上的笑話？」

強強滾大哥在臉書寫下，「今天新加坡的頭版（新聞）結論是，一個没有犯法没有貪污的市長卻被人民罷免！」對此，他則是認為「請問這是不是國際上的笑話？台灣的（民主）竟然走到這地步！」不過，從《聯合早報》的新聞「同意票近94萬遠超門檻 韓國瑜成台灣首名被罷免直轄市長」內文則是寫道，「但也有分析指出，一位沒有犯法、沒有貪污的市長卻被罷免，這樣的罷免制度是否合理值得深思。」

強強滾大哥PO文曝光後，也引來許多網友回應，網友紛紛留言表示，「真的是國際笑話 我們的國家一直退步」、「高雄人甘願的，唉」、「民主的價值被嚴重扭曲」、「台灣已經不是真民主之地了」、「新加坡講的非常好」、「未來歷史，會還給韓國瑜一個公道」。

(中時電子報)