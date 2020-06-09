《聊聊大明星》兩位主持人前進台中探班《浪漫輸給你》主角張立昂、宋芸樺、連晨翔。（蝦皮直播提供）

蝦皮直播實境節目《聊聊大明星》兩位主持人黃鴻升、關韶文，日前特地開餐車南下台中，探班台視、三立偶像劇《浪漫輸給你》的張立昂、宋芸樺、連晨翔。三位演員展開廚藝PK，挑戰製作墨西哥起司捲餅，受到最多工作人員青睞的一組勝出，當宋芸樺大展廚藝時，張立昂突然冒出一句：「畢竟她有主持《型男大主廚》。」眾人笑噴，接連吐槽：「那是夏于喬！」

張立昂一開始相當安靜，連黃鴻升都忍不住問：「你是不是話很少？」他則招認：「我思考比較慢，當我想到要說什麼的時候，已經到下一題了。」澄清自己絕非高冷。不過張立昂雖說話「憨慢」，放電可不手軟，不僅深情款款親自餵食飯店員工試吃，更主動切成小塊方便入口，貼心行徑讓他直接獲勝，黃鴻升忍不住大喊：「要公平啊！」

上週日剛首播的《浪漫輸給你》，第一集就祭出張立昂入浴戲，結實六塊肌讓主持人關韶文免不了要「親自驗貨」，才剛摸到就驚呼：「真的有一格一格的耶！」張立昂也透露自己為了拍攝入浴戲做足準備，連吃雞胸肉四個月進行身材管理，更害羞自曝插曲：「本來覺得露一點腹部的毛滿好看的，但看播出的時候還是很緊張。」深怕一不小心就露太多。此外，他也分享28層墜樓戲的拍攝心境，透露腿軟但不敢多想：「怕越去想越會失誤。」

而在劇中飾演騎士暖男的連晨翔第一集還沒有戲份，粉絲在電視前苦等一個半小時，他佯裝心痛表示：「感覺心被捅一刀。」關韶文毫不留情補刀：「這樣還少拿一集的錢！」讓連晨翔大呼：「你懂！」

(中時 )