美國非裔男子佛洛伊德之死，令警察暴力執法問題再度受到檢視，全美也因此吹起警界改革風，而相關議題已然成為川普總統與民主黨的另一角力場域。川普重申他追求「法律與秩序」，民主黨準總統候選人拜登亦稱不贊同砍警察經費，以免得罪力量強大的警察工會，從而在11月大選中流失票源。

據《國會山報》8日報導，川普在白宮內與執法官員、警察局長們的會議上表示，「我們不會撤減警察經費，我們不會拆分、解散警隊，我們不會給警察這一職業劃上句號。」此外，他還誇讚執法人員，稱「99％的警察都是非常棒的人。」

川普又推文稱，「今年整個國家犯罪率為史上最低。而激進的左翼民主黨人居然尋求砍經費、拋棄警察部門。對不起，我要的是法律和秩序」。司法部長巴爾也表示，砍警察經費是錯誤、危險的做法。

全美掀起「砍警察經費」（defund police）的聲浪，已經給拜登及民主黨領袖帶來壓力，因為他們固然支持警界改革，但擔心若採納更激進的訴求，可能會對選情不利。民主黨溫和派便不贊同削減撥款，包括取得民主黨總統候選人提名的前副總統拜登，以及明尼亞波利斯市市長弗雷。拜登受訪問時稱，警察可以保護社區所有人，他支持基於警方是否滿足基本標準而提供條件性的聯邦資助。

美國警察頻爆爭議，迄今卻依然能堅持強勢，就是因為背後有工會的強力支持。拜登與警察工會組成的「全國警察組織協會」（NAPO）淵源頗深，如今警界改革反而成了他的燙手山芋。1994年美國國會通過《暴力犯罪控制暨執行法案》，拜登為時任參議院司法委員會主席，該法案正是拜登在NAPO主席史考托（Tom Scotto）協助下起草的，而相關措施卻遭指責導致大規模監禁和黑人社區警察執法的惡化。

(中時 )