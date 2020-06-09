【呱吉】罷韓感謝祭！真男人就是要履行夾筷子的承諾！(影/呱吉YT)

網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑在韓國瑜罷免投票前發了祭品文，他說，同意票只會有40萬票，一旦最後多幾萬票，他就用屁股夾斷幾根筷子。然後，他今天(9日) 兌現承諾，用屁股夾斷共53根筷子，並且將影片上傳至網路，引發網友熱議。

呱吉兌現承諾用屁股夾斷共53根筷子的祭品文，在臉書、YouTube上發布影片，「53根不囉唆，叔叔有練過，請小朋友不要獨自在家模仿」。呱吉解釋為何是53根，因為他當時預估40萬片，每多一萬票他就夾斷一根筷子，「93萬減去40萬=53萬」他故意不用四捨五入，笑說所以要「夾斷53根」。

呱吉首先示範，只見他穿著黑色三角褲，將一根根竹筷夾斷，他先示範夾斷了5根，接著就一根根竹筷夾斷。當呱吉夾斷筷子時，一旁的助理看了還打趣說：「海象來了！」

呱吉屁股夾筷中途也不斷直呼：「欸我好像越來越熟練了！」他更是教導技巧，「你要在挺起屁股的那一瞬間，把你的臀大肌繃到最緊。如果你沒有在那一瞬間正好繃到最緊的話，你就錯過了那個把它繃斷的時機。」

不過呱吉也難免因此受傷流血，在場辦公室助理還故意嫌棄說見血了，要用衛生紙包著拿取被夾斷的竹筷。呱吉甚至還想嘗試一次夾3根，卻卡住了，第一次嘗試沒夾斷，試了幾下後，最後仍然成功了。

影片一PO出後，網友看了驚呼，「我第一次看著一個男人的屁股笑到不行」、「真的是用生命在拍片呀」、「真男人呱吉！然後呱吉的屁屁其實很挺很好看」、「第三屆走鐘獎最佳動作！」、「 超猛！！下次可以挑戰甘蔗了」、「X呱吉的屁股皮膚真好！」、「我不敢看海象圖片了⋯」。

(中時電子報)