6日韓國瑜遭投票罷免當天，高雄市議長許崑源身亡。對此，民進黨桃園市議員王浩宇卻在臉書轉發許崑源的死訊，寫下「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，結果挨轟是在消費死者。王浩宇先在臉書道歉，9日又寫下「我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長」，雖然馬上刪文，還是被網友截圖存下。
9日下午王浩宇在臉書發文再次提到「我是他唯一的顧慮，我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長，而且實力不弱，到時候桃園人自己得付出代價」，但可能覺得此番言論具爭議性，所以隨後又立刻刪文。然而有手腳迅速的網友早就截圖留存瘋傳。
網友紛紛砲轟「要保護桃園人啊」、「支持韓選桃園市長」、「怎麼就刪文了？韓來代替你當議員不錯，至少很好笑」。
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(中時電子報)
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