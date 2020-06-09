大陸新生代女演員代文雯演出過新版《射鵰英雄傳》和熱門夯劇《慶餘年》，宜古宜今的外型讓她演藝事業蒸蒸日上，卻爆出近年來她屢遭所屬公司的已婚老闆瘋狂追求，導致她被逼到罹患憂鬱症，只好提出解約；但老闆娘卻反咬誣陷代文雯勾引老闆在先，近日法院宣判老闆騷擾行為屬實，代文雯成功解約，脫離苦海。

代文雯一出道就因為高顏值受矚目，還被粉絲認為是楊冪和趙麗穎玩美綜合體，可惜的是他在戲劇上還沒獲得主角等級的曝光度，但早已能參與多部知名電視劇演出；不過，她還未到事業巔峰卻遇到騷擾事件，所屬經紀公司聶姓老闆已婚卻對她瘋狂追求，讓她崩潰到罹患憂鬱症，只好選擇提出解約。

豈料，經紀公司卻反過來告她違約，老闆娘疑似為了挺老闆，還辯稱都是代文雯半推半就、欲擒故縱，才會讓聶老闆認為兩人有曖昧；慶幸的是，法院調查後認為老闆娘是利益關聯人，證詞不予採納，因此判定代文雯解約成功，更不需支付違約金。

(中時電子報)