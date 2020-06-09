俗話說「一白遮三醜」，到了夏天，豔陽高照，許多人更是勤擦美白保養品，希望皮膚白皙動人；不過，皮膚科醫師提醒，果酸、水楊酸均為美白保養的主要成分，如果保養品含有這成分，應該避免於白天使用，以免造成反黑效果。

台北榮總桃園分院皮膚科主治醫師陳彥達表示，許多美白保養品廣告誇大其詞，例如，「14天徹底亮白」、「7天肌膚白透」，但從學理上來看，這些都是不可能的事。

陳彥達解釋，美白成分保養品塗抹在皮膚上，必須先吸收進去，累積一定濃度後，才會發揮效果，過程至少需要3至4周，且每個人膚質、體質不同，效果也不一樣。

「白天不能擦美白保養品？」陳彥達說，許多人都有這樣的迷思，醫療用的「對苯二酚」為美白保養品始祖成分，對光的穩定度低，也就是在陽光曝曬下，容易變質，因此醫界不建議在白天使用含有對苯二酚的外用美白藥品。但我國早已禁止保養品添加「對苯二酚」，因此，只要經過衛生署核准、販售上市的美白保養品，均沒有這個成分。

值得注意的是，部分美白保養品添加水楊酸、果酸等酸類成分，以加速皮膚角質代謝、增加美白效果，但有些人塗抹之後，容易讓皮膚敏感及曬傷，陳彥達提醒，含有以上成分的產品，就不宜在白天使用。

食藥署提醒，如果使用美白產品後，出現敏感刺激或紅腫熱痛，就應停用，尋求皮膚專科醫師協助，以免皮膚發炎反應造成皮膚反黑，屆時就更難處理。

此外，許多醫學文獻證實，口服「傳明酸」，對於肝斑具有美白功效，但目前仿單上主要功能為促進凝血，並未記載可供美白，所以使用於美白治療，屬於法令規範的藥品仿單核准適應症外的使用，雖是合法，但須事先與醫師溝通討論。

醫師表示，有血栓、心肌梗塞、心律不整及腎功能不佳等病史者，不宜使用口服「傳明酸」。這類成分仍以外用為優先，若不見效，在體質合適且與醫師充分溝通後，再決定是否服用。

「美白是一輩子的事」陳彥達強調，唯有長期做好防曬與美白保養，才能維持皮膚中的黑色素穩定，達到美白效果。

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(中時電子報)